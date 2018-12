Pineda volta a treinar

O extremo-esquerdo Pineda voltou a treinar-se, esta quinta-feira, de forma condicionada. O internacional de El Salvador padecia de uma microrrotura no adutor esquerdo, que o impediu de defrontar o Belenenses SAD, na última jornada, sendo certa a sua ausência para a deslocação a Moreira de Cónegos.O Santa Clara prevê que o extremo possa estar disponível para o jogo com o FC Porto, que se realiza no dia 15 de dezembro, a contar para a 13ª jornada da Liga, mas vão aguardar por uma posição do departamento médico.Para o jogo com o Moreirense, João Henriques vai voltar a contar com o avançado Alfredo Stephens, que treina-se sem limitações desde o início da semana e poderá voltar à titularidade, após falhar as últimas duas jornadas devido a lesão muscular.