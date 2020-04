Plantel segue rotina semanal

O treinador do Santa Clara, João Henriques, explicou a forma como o plantel tem mantido um regime semanal. "Mantemos as rotinas. Através de uma plataforma, estamos todos juntos em videoconferência e ministramos a sessão de treino. Antes de cada uma, os jogadores têm de responder a um questionário e enviar para a equipa técnica até uma determinada hora", frisou o técnico, que acredita no regresso da Liga. "Só assim a indústria do futebol poderá minimizar os estragos provocados", argumentou.