Presidente do Santa Clara apela ao civismo dos adeptos no jogo com o P. Ferreira

O presidente do Santa Clara apelou aos adeptos que vão assistir ao jogo com o Paços de Ferreira para cumprirem com as orientações determinadas pela Direção Regional de Saúde. Rui Cordeiro quer voltar a deixar uma imagem positiva do regresso do público aos estádios.





"Faço um apelo ao civismo e ao cumprimento das normas. Queremos que as pessoas se desloquem ao estádio para apoiar o Santa Clara", disse o líder do emblema açoriano.