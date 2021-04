Presidente do Santa Clara rapou cabelo ao... roupeiro

Rui Cordeiro, presidente do Santa Clara, cortou o cabelo à máquina - com pente zero - a Rúben Ledo, técnico de equipamentos, normalmente tratado por roupeiro, do clube açoriano, após a vitória por 5-1 frente ao Nacional da Madeira.





O roupeiro comprometeu-se a fazer esse "sacrifício" se o Santa Clara garantisse a permanência na Liga NOS no jogo com o Nacional da Madeira. No final da partida, o presidente Rui Cordeiro assumiu o papel de barbeiro e deixou Rúben Ledo completamente careca.Pormenor curioso deste episódio é o facto de Rúben Ledo ter ficado, após a 'carecada' com um visual parecido com o do presidente. Esta foi mais uma demonstração do bom ambiente que se vive no Santa Clara, clube que assumiu esta semana a ambição de lutar por um lugar nas competições europeias.