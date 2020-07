Quatro jogadores abandonam Santa Clara

Os jogadores César Martins, Mamadu Candé e Zé Manuel não irão renovar contrato com o Santa Clara, enquanto Francisco Ramos, que estava emprestado, irá regressar ao Vitória de Guimarães, anunciou esta quarta-feira o clube açoriano.

Em comunicado de imprensa, o Santa Clara avançou que "por mútuo acordo, não irá prorrogar os vínculos contratuais, cujo término apontava para o final da presente temporada" com os jogadores César Martins e Mamadu Candé.

O clube acrescenta que também Francisco Ramos, "atleta cedido no início da temporada" pelo Vitória de Guimarães "cessa a sua cedência a título temporário à Santa Clara Açores, Futebol SAD".

O comunicado também oficializa a saída de Zé Manuel, o melhor marcador de sempre do clube na Liga NOS, que já tinha anunciado a saída dos Açores nas redes sociais.

"A todos os atletas mencionados acima, desejamos as melhores felicidades pessoais e profissionais, agradecendo ainda pelo inestimável contributo prestado a esta instituição", acrescenta o emblema insular.

César Martins, defesa brasileiro de 27 anos, chegou ao Santa Clara em 2018/19, depois de ter sido emprestado pelo Benfica ao Juventude (Brasil), Vitória de Setúbal, Nacional e Flamengo.

No total das duas épocas, César cumpriu 51 jogos ao serviço do Santa Clara, tendo apontado três golos.

O guineense Mamadu Candé também passou as duas últimas épocas nos Açores, depois de passagens pelo Omonia (Chipre), Tondela, Portimonense, Videoton (Hungria), Desportivo das Aves e 1.º de Dezembro.

Ao serviço do Santa Clara, o lateral de 28 anos cumpriu 42 jogos e apontou um golo.





Francisco Ramos, 25 anos, esteve emprestado ao Santa Clara nas últimas duas épocas pelo Vitória de Guimarães, onde cumpriu 45 jogos.

Com cinco presenças na Liga, o Santa Clara atingiu em 2019/20 a melhor classificação de sempre do clube na primeira divisão, alcançando o nono lugar com 43 pontos.