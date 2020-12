Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rafael Martins é alvo para o ataque do Santa Clara Avançado pode voltar a Portugal a custo zero. Lincoln, do Flamengo, é alternativa





NO MINHO. Rafael Martins representou o Vitória entre 2016 e 2018

• Foto: Simão filho