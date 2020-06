Rafael Ramos diz que Santa Clara tem "qualidade" para fazer frente ao Benfica

O jogador do Santa Clara Rafael Ramos disse este sábado que os açorianos têm "qualidade" para se bater com qualquer equipa, na antevisão ao encontro diante do Benfica, a contar para a Liga.

"Nós estamos preparados, sabemos bem o nosso valor. Temos perfeita noção que o Benfica é um clube grande e que está a lutar pelo campeonato, mas também sabemos que temos qualidade para nos batermos com qualquer equipa", afirmou Rafael Ramos, em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, a casa da equipa insular até final do campeonato devido à covid-19.

O lateral do emblema açoriano recordou que no jogo da primeira volta diante dos encarnados no estádio de São Miguel (vitória por 2-1 do Benfica), o Santa Clara esteve perto de conseguir um "bom resultado".

"Na primeira volta contra o Benfica tornamos a vida deles muito difícil. Acabaram por ganhar no final, mas também, por esse fator de conseguirmos fazer uma boa exibição e de quase termos arrancado um bom resultado, temos confiança em nós e naquilo que podemos fazer", salientou.

Nos últimos cinco jogos, o Benfica soma quatro empates, diante de Moreirense, Vitória de Setúbal, Tondela e Portimonense, e uma vitória, frente ao Rio Ave, na última jornada.

Apesar de esperar um Benfica "fortíssimo", Rafael Ramos acredita que esta pode ser uma "boa fase" para defrontar a equipa de Bruno Lage, devido aos últimos resultados dos campeões nacionais.

"As equipas grandes quando passam por fases difíceis também de um momento para o outro conseguem dar a volta e por isso também pode ser um fator um bocado enganador. Mas sim, vindo de uma fase negativa é sempre uma boa fase para defrontá-los", assinalou.

O jogador do Santa Clara espera uma entrada forte do Benfica no encontro da próxima terça-feira.

"Ultimamente não estão a passar uma fase tão boa, mas também por esse motivo acho que vão querer entrar com tudo e mostrar que estão bem e que conseguem dar a volta à situação que estão a passar", destacou.

Para o atleta de 25 anos, o próximo jogo vai ser "especial", uma vez que esteve dois anos na formação do Benfica, clube que o "ajudou muito na transição para o futebol profissional".

Depois da saída do Benfica em 2014, Rafael Ramos rumou aos Estados Unidos, onde permaneceu quatro anos, envergando as cores do Orlando City e Chicago Fire.

Voltou à Europa em 2018/19 para jogar no Twente e a época atual marca o regresso do jogador a Portugal ao serviço do Santa Clara.

Na época de regresso, Rafael Ramos sente uma "grande melhoria em todos os clubes", sobretudo ao nível das equipas mais pequenas.

"Os clubes grandes sempre foram grandes e sempre tiveram grandes equipas, mas os clubes mais pequenos todos têm feito grandes temporadas e todas as equipas conseguem ser competitivas durante o ano todo e isso é o que me impressiona mais", assinalou.

Nos últimos quatro jogos, o Santa Clara somou três empates, diante de Portimonense (na última jornada), Vitória de Setúbal e Gil Vicente, e uma vitória, frente ao SC Braga.

O Benfica, primeiro classificado com 64 pontos (os mesmos do FC Porto), recebe o Santa Clara, nono com 35, na próxima terça-feira, às 18:15, em jogo a contar para a 28ª. Jornada da I Liga de futebol.