Rafael Ramos e o duelo com o Benfica: «Ainda não deitaram a toalha ao chão»

Rafael Ramos disse esta sexta-feira que o Santa Clara quer vencer o Benfica no próximo jogo da Liga NOS, mas alertou que a equipa da Luz "ainda não deitou a toalha ao chão".

"Vamos olhar para este jogo como olhámos para os últimos e como olhámos para os jogos frente aos grandes que já tivemos e fizemos boas exibições. É uma equipa que ainda não deitou a toalha ao chão no campeonato e por isso vai continuar na luta e com certeza vão dar tudo para ganhar", afirmou Rafael Ramos.

O lateral falava esta sexta-feira em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da deslocação ao Estádio da Luz para a 29.ª jornada da Liga NOS.

Rafael Ramos destacou que o Santa Clara tem feito um bom campeonato e "boas exibições frente" aos três grandes.

"Vamos encarar este como mais um jogo, queremos também os três pontos e sabemos que temos qualidade para ir lá e conseguir [os três pontos]", apontou.

O lateral disse acreditar na capacidade da equipa açoriana em conquistar os três pontos no estádio da Luz, tal como conseguiu na época passada, quando venceu o Benfica por 4-3.

"É possível [ganhar], vai fazer muito difícil, é uma equipa de topo que ainda esta a lutar pelo campeonato apesar de estar difícil neste momento, mas jogando em casa não vão querer perder e sabem perfeitamente que temos conseguido fazer bons resultados", afirmou.

O jogador disse que o Santa Clara está "muito bem nesta fase" da temporada.

"Arrisco a dizer que estamos na melhor fase da época, apesar de alguns resultados não terem sido aquilo que nós desejávamos, mas acho que é a nossa melhor fase dentro de campo", assumiu.

Na última jornada do campeonato, o Santa Clara empatou com o Moreirense (0-0), enquanto o Benfica derrotou o Portimonense (5-1).

O Benfica, terceiro classificado com 60 pontos, recebe na próxima segunda-feira o Santa Clara, sétimo com 36, às 19:00 no Estádio da Luz.