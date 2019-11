Rafael Ramos: «Os erros pagam-se caro»

Rafael Ramos lamentou as falhas da equipa do Santa Clara na segunda parte que permitiram ao campeão nacional Benfica regressar a Lisboa com os três pontos (1-2).





"Conhecíamos os pontos fortes do Benfica, entrámos bem e fechámos o meio pois era espaço que eles queriam ocupar. Obrigámos o Benfica a jogar para fora e bloqueámos o ponto mais forte deles. Na segunda parte já sabíamos que eles iam tentar tomar conta do jogo, e ficámos à espera das transições. Depois tivemos um ou outro erro defensivo, e sofremos dois golos, mas lutámos até ao fim e ainda tivemos possibilidades para poder empatar de forma a alegrar o povo açoriano", afirmou o lateral, à Sport TV, lamentndo o desfecho: "Pela atitude acho que merecíamos o empate, mas os erros pagam-se caros".O defesa ainda abordou a paragem do campeonato e considerou-a positiva. "É boa pois tivemos uma série de jogos consecutivos em 8 ou 9 dias. Vai servir para descansar para os jogos até ao fim da época", concluiu.