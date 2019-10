Rafael Ramos persegue estreia absoluta na Liga

Rafael Ramos, reforço de verão do Santa Clara, ainda procura a estreia absoluta na Liga. O lateral-direito, de 24 anos, formado no Benfica e com passagens, nas últimas épocas, por Estados Unidos da América e Holanda, foi aposta de João Henriques em duas partidas da Taça da Liga e não esconde a vontade de se mostrar pela primeira vez no campeonato.

"Quero estar sempre disponível e ser uma opção para o treinador. É para isso que trabalho todos os dias. Dou sempre o máximo para poder jogar", declarou o defesa português, em conferência de imprensa.

Rafael Ramos, internacional pelas Seleções sub-19 e sub-20, confessa que tem aproveitado este período para aprender com o habitual titular do lado direito da defesa açoriana, o brasileiro Patrick. "É um grande jogador e tem estado muito bem. Isso faz-me trabalhar mais e dar tudo nos treinos. Também é bom para ele, porque obriga-o a estar sempre a um nível elevado", sublinhou o camisola 2 do Santa Clara.

Rafael Ramos lembra ainda que a experiência na Major League Soccer, onde representou Orlando City e Chicago Fire, permitiram-lhe crescer "a nível profissional e pessoal". Recorde-se que, na Holanda, o jovem jogador conquistou o título da 2ª divisão ao serviço do Twente.