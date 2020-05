Ramadão requer cuidados

Osama Rashid, Zaidu e Mamadu Candé estão a cumprir o Ramadão até ao próximo dia 23, o que os obriga a um jejum durante o dia e a fazer apenas duas refeições (antes de o sol nascer e após o pôr do sol). A situação pode condicionar o rendimento desportivo e Zaidu reconhece que é complicado conciliar a tradição com o trabalho físico, indicando a necessidade de "adequar os níveis de esforço durante o Ramadão".

Os três jogadores receberam um plano de treinos individual e estão a ser acompanhados pelo departamento médico e pela equipa técnica, com o objetivo de, quando retomarem os treinos, conseguirem minimizar os constrangimentos físicos sentidos devido ao jejum.

A tradição do Ramadão acontece no nono mês do calendário islâmico. Este ano teve início a 23 de abril e termina no dia 23 deste mês.