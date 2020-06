Rashid marcou em jogo especial

A cumprir o 100º jogo pelo Santa Clara, Osama Rashid ficou com o prémio de homem do jogo como recordação. Só faltou mesmo a vitória. "Entrámos bem no jogo, com oportunidades. Depois a segunda parte foi menos bem conseguida, mas tenho de dar os parabéns aos meus colegas porque deixámos tudo dentro de campo. Se não dá para ganhar, temos de pontuar", referiu.

O médio iraquiano deixou ainda uma palavra aos açorianos: "Tenho de agradecer muito a este clube que me deu muito. Deu-me, felicidade na vida e alegria no futebol.