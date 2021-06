Relvado alvo de intervenção

O Governo Regional dos Açores está a proceder a uma intervenção no relvado do Estádio de São Miguel, gerido pela Direção Regional de Desporto, com o objetivo de melhorar a qualidade da drenagem do piso. A intervenção visa melhorar um dos principais problemas do relvado, que já tem 30 anos e provocou o adiamento dos jogos com o Benfica e o Paços de Ferreira nas duas últimas temporadas.

A administração da SAD do Santa Clara tem vindo a reclamar a substituição do relvado, mas essa intervenção iria representar um custo a rondar um milhão de euros e tem sido, sucessivamente, adiada pelo executivo regional.