Relvado do Estádio de São Miguel vai ter melhorias

O Governo Regional dos Açores atribuiu uma verba de 100 mil euros para promover melhorias no relvado do Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.





A medida foi incluída no Plano e Orçamento de 2021, aprovado esta semana, em virtude das eleições regionais que colocaram José Manuel Bolieiro como o novo presidente do executivo.O Governo, que é o proprietário do Estádio de São Miguel, onde o Santa Clara realiza os jogos na condição de visitado, vai ainda analisar outras necessidades do recinto desportivo para que, nos próximos anos, sejam concretizados novos investimentos.