Renovações de Daniel Ramos e jogadores só após eleições

A administração da SAD do Santa Clara vai analisar na próxima semana as possíveis renovações de Daniel Ramos e de sete jogadores – Marco, Sagna, João Lucas, Anderson Carvalho, Lucas Marques, Ukra e Salomão – que terminam contrato em junho. As eleições, que se realizam na próxima terça-feira, dia 18, estão a adiar o processo das renovações no futebol profissional.

O treinador já mostrou disponibilidade para continuar nos Açores, indicando que se sente satisfeito com o trabalho desenvolvido pela administração da SAD liderada por Rui Cordeiro, que vai concorrer à presidência do clube com Miguel Simas.

O resultado pode ter influência na gestão da SAD porque o clube conta com 40 por cento das ações, enquanto um pequeno grupo de sócios que apoia Miguel Simas tem 11 por cento.