Rui Cordeiro: «Acima de tudo está salvaguardada a saúde dos atletas»

O encontro Santa Clara-Benfica, da 12.ª jornada da Liga NOS, suspenso devido ao mau tempo que se faz sentir na capital açoriana, Ponta Delgada, será retomado na segunda-feira, às 16:00 locais (17:00 em Lisboa).





"Segundo a previsão, amanhã já não estará chuva. É uma sintonia que os clubes têm de ter, juntamente com a Liga. Acima de tudo está salvaguardada a saúde dos atletas. A previsão é que o tempo amanhã vai melhorar e que vai haver condições para decorrer o jogo. O futebol vive de consensos. O jogo tem de se realizar. Hoje infelizmente não estiveram reunidas as condições. Acreditamos que amanhã, com melhores ou piores condições, que o jogo deverá se realizar. No jogo do Paços o estado do relvado era igual ou pior que o de hoje e o jogo no dia a seguir realizou-se", disse Rui Cordeiro, presidente do Santa Clara.

O jogo foi interrompido aos 5.55 minutos, numa altura em que havia muita chuva e muito vento, tornando o jogo, que se encontrava empatado 0-0, impraticável.

As duas equipas, juntamente com a de arbitragem, recolheram aos balneários, tendo, depois de decorridos os 30 minutos regulamentares, sido decidido retomá-la na segunda-feira.

Estas imagens dizem tudo sobre o estado do relvado no Santa Clara-Benfica