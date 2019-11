Rui Cordeiro anuncia sub-23 para 2020/21

O presidente do Santa Clara anunciou ontem a criação de uma equipa de sub-23, bem como o arranque da construção de dois novos relvados a partir de janeiro. "Temos esses relvados para fazer no início do novo ano e vamos avançar com a equipa de sub-23, de forma a reter talento e devolver ao futebol português jogadores como o Pauleta, porque há muito talento nesta ilha. E queremos cada vez mais ter jogadores nas seleções nacionais", adiantou Rui Cordeiro, ainda antes do pontapé inicial do jogo de ontem, em declarações à Sport TV.

O responsável máximo do clube açoriano aponta ainda à manutenção na Liga. "Temos de trabalhar no limite e respeitar os adversários, porque quem está em último de repente pode fazer uma boa série de vitórias. O Santa Clara quer ficar neste escalão do futebol português", atirou, insistindo que é "importante acabar com as guerrilhas e conversas de bastidores".