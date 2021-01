Rui Cordeiro: «As pessoas vão começar a ter 'fome de bola'»

Rui Cordeiro, presidente do Santa Clara, participou esta sexta-feira no webinar da 'Thinking Football', da Liga de Clubes, em Leiria, e abordou a experiência levada a cabo pela Liga nos Açores com adeptos nas bancadas do estádio do seu clube.





"Foram sobretudo desafios de operacionalização, devidamente identificados. Há que registar o trabalho articulado com a Liga Portugal, fomos a 1ª região do país a ter público nos estádios, o que para nós foi um desafio. Foi um desafio de logística, que garantisse as condições de higiene e segurança. O futebol é visto na ótica dos adeptos pelas emoções. A sensibilização da parte do adepto no ganho de ter público nos estádios comporta dois aspetos: temos de garantir as condições de segurança e distanciamento e por outro lado garantir que as pessoas controlam as emoções durante o jogo. Estes são os maiores desafios", começou por dizer, acrescentando:"Estava apreensivo se haveria controlo emocional por parte dos adeptos mas aqui com o Santa Clara houve simbiose perfeita nos dois desafios. O futebol português tem sido um exemplo na pandemia: o Santa Clara aceitou sair da sua região para permitir a retoma do campeonato. Um dos maiores desafios, aqui no Açores, onde o regresso do público já foi possibilitado, à exceção de São Miguel. Vamos continuar a sensibilizar as pessoas para o cumprimento das regras"."Penso que as condições aqui nos Açores podem ser replicadas em outros estádios, em jogos de maior nomeada. Cada um faz a festa à dimensão da sua escala. Agora, num clássico, é óbvio que fazer um teste a esta dimensão é muito mais exigente, sobretudo no controlo das emoções. Do meu ponto de vista, cumprindo os pressupostos, tem condições para voltar a ter o público nos estádios"."Antes do jogo, foi feito o levantamento dos contactos dos adeptos, um rastreamento preventivo. Se posteriormente houvesse alguém com sintomas, devia contactar as autoridades de saúde. Isso foi igual a qualquer sector da sociedade. Nesta ótica de controlo e de prevenção, conseguimos no nosso estádio não ter qualquer situação ligada ao Covid-19. As pessoas querem segurança, o protocolo da Liga garante essa segurança. Havendo essa janela de oportunidade, quando a situação na ilha de São Miguel melhorar, voltarmos a ter público".E concluiu: "As pessoas vão começar a ter 'fome de bola'. O adepto que gosta de futebol vai estar presente, o futebol é cultura, essa paixão não se perde. Pode é estar refreada. Não acredito que este campeonato ponha em causa a verdade desportiva. No fim do ano, as pessoas vão lembrar-se da resistência dos clubes de neste contexto muito difícil: no Santa Clara, tivemos quebras de receitas brutais, um prejuízo de 25/30%."