Rui Cordeiro: «O Santa Clara vai jogar no continente»

O regresso do campeonato está previsto para 30 e 31 de maio, mas com algumas condicionantes. Tudo indica que Marítimo e Santa Clara fiquem no continente, evitando possíveis contágios nas deslocações de avião para as ilhas. A Record, Rui Cordeiro, presidente dos açorianos, lembra que a prioridade é terminar o campeonato.





"Em primeiro está a saúde pública, mas é essencial acabar o campeonato da Liga NOS para garantir a estabilidade financeira da maioria dos clubes", frisou o dirigente. "Gostaríamos de jogar nos Açores, mas o mais importante é concluir o campeonato. O Santa Clara vai cumprir as orientações do Governo da República e Direção Geral de Saúde e vai jogar no continente", revelou.Rui Cordeiro explica que os restantes jogos vão ser disputados nos estádios do Euro'2004, mediante uma verificação dos especialistas de saúde."Vamos jogar em estádios do Euro, após uma verificação das condições de segurança. O pontapé de saída da competição está dependente da Direção Geral de Saúde que vai analisar as condições de segurança dos estádios. A escolha vai ser coordenado entre a Liga e Federação, de acordo com a evolução epidemiológica no continente."