Rui Cordeiro reeleito presidente do Santa Clara

Rui Cordeiro foi reeleito presidente do Santa Clara com 69,1 por cento dos votos e vai cumprir o terceiro e último mandato. Votaram 456 sócios nas eleições mais participadas da história do emblema açoriano e a Lista B, liderada por Miguel Simas, recolheu 30,4 por cento das escolhas – houve um voto nulo e dois brancos.





"O Santa Clara deu uma prova de vitalidade", afirmou Rui Cordeiro, que, durante o discurso, ouviu os sócios pedirem o apuramento para as competições da UEFA."Felicito o Presidente Rui Cordeiro pela reeleição à frente do CD Santa Clara . Em meu nome e da Liga Portugal faço votos que este terceiro mandato seja a consolidação do bom trabalho realizado e pautado por muito sucesso", publicou Pedro Proença nas redes sociais.