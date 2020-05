Rui Cordeiro: «Sentimos um pouco dos Açores na Cidade do Futebol»

À chegada à Cidade do Futebol, aquela que será a casa do Santa Clara até final do campeonato - serão ali disputados cinco dos seus jogos -, Rui Cordeiro deixou agradecimentos à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) pela "hospitalidade e o carinho" demonstrados, algo que até o fez sentir-se como estando nos Açores, pese embora estar bem longe da região autónoma.





"Agradecer à Federação Portuguesa de Futebol na pessoa do presidente Fernando Gomes e do CEO Tiago Craveiro bem como toda a estrutura de apoio a forma fantástica como fomos recebidos na Cidade do Futebol", começou por dizer Rui Cordeiro, que à FPF manifestou "em nome do povo açoriano o reconhecimento pela hospitalidade e atenção que nos dedicaram".De olho que aí vem, o líder do emblema insular, que à chegada foi recebido por Pedro Pauleta, mostrou-se entusiasmado. "Agora vamos iniciar este ciclo final de dez jornadas, lutando pelos nossos objetivos, começando já por discutir os 3 pontos que estarão em disputa com Sp. Braga. Embora estando na Cidade do Futebol, sentimos um pouco dos Açores pelo carinho e atenção que temos à nossa volta", frisou.