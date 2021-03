Rui Costa após derrota diante do Sporting: «Não falhou nada»

Autor do golo do Santa Clara em casa do Sporting, Rui Costa mostrou-se desapontado com a derrota sofrida pelos açorianos, mas deixou claro que a atuação só pode deixar a formação insular satisfeita.





"Não falhou nada. Foi um jogo bom de ambas as partes. Foi um dos jogos menos conseguidos do Sporting. O mais justo seria o empate. Nos últimos minutos o Coates faz o golo e dá a vitória ao Sporting. Foi um jogo muito bom da nossa parte. Poucas equipas conseguiram fazer esta época. Não conseguimos o empate e é já a pensar no próximo jogo. É sempre bom marcar, ajudar a equipa com pontos é melhor, mas não conseguimos", disse, à SportTV.