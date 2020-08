SAD à procura de reforços

O Santa Clara está a analisar diversos jogadores com o objetivo de identificar possíveis alvos para reforçar a equipa, caso Fábio Cardoso, Zaidu, Osama Rashid, Lincoln, Carlos e Thiago Santana deixem o clube. Todos eles estão a ser cobiçados no mercado nacional e internacional, mas a SAD só pretende deixar sair dois ou três dos mais influentes na última época. Cardoso e Zaidu apresentam as maiores probabilidades de serem transferidos na atual janela de transferências.