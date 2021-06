Sagna renova por um ano e fecha direita

O lateral-direito Pierre Sagna chegou a acordo com o Santa Clara para a renovação do contrato e vai continuar a representar o emblema açoriano na próxima temporada.

O defesa francês, de 30 anos, que chegou a Ponta Delgada em janeiro de 2020, participou em 15 jogos da 1ª Liga na última época. Embora nunca se tenha assumido como titular do flanco direito, apresentou um bom rendimento sempre que foi chamado pelo técnico Daniel Ramos.

Em 2021/22, Sagna vai continuar a disputar a titularidade com Rafael Ramos. No sector mais recuado, a SAD do Santa Clara já renovou com o guarda-redes Marco e assegurou a contratação do lateral-esquerdo Paulo Henrique (ex-Penafiel). A contratação de outro jogador para essa zona do terreno está dependente de eventuais saídas dos centrais Fábio Cardoso e Mikel Villanueva.