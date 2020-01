Sagna tem proposta

O Santa Clara apresentou uma proposta ao defesa-direito Pierre Sagna, que rescindiu com o Panetolikos, da Grécia. O interesse na contratação do francês, de 29 anos, com passagens por Chaves, Belenenses e Moreirense, foi motivado pela saída eminente de Patrick Vieira.

Segundo as informações recolhidas por Record, está a ser negociada a transferência do brasileiro para o Coritiba. O lateral de 28 anos termina contrato no verão e a saída antecipada permite garantir um retorno financeiro para o Santa Clara.