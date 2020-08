Santa Clara à espera de oferta do FC Porto por Zaidu

O presidente do Santa Clara, Rui Cordeiro, revelou que o clube ainda não recebeu nenhuma proposta por Zaidu, lateral nigeriano que continua firme na rota do FC Porto, como Record noticiou. "É um dos principais ativos do Santa Clara e, por isso, é normal haver interesse de clubes nacionais e internacionais. Mas ainda não recebemos propostas formais", divulgou o líder da SAD açoriana, sem se referir diretamente aos dragões.

Rui Cordeiro admite transferir o jogador, de 23 anos, e acrescenta que definiu um valor entre 4 e 5 milhões de euros para libertá-lo. "Vamos procurar sempre salvaguardar os interesses do Santa Clara e esperar por uma proposta que represente o real valor do jogador, situada entre essas verbas", afirmou.

O lateral-esquerdo, refira-se, vai apresentar-se em Ponta Delgada para realizar os habituais testes médicos com o restante plantel na próxima segunda-feira. Daniel Ramos começa a orientar os treinos a partir de terça-feira, já com os reforços Gustavo Vieira (ex-Liverpool Montevideo) e Jean Patrick (ex-Ac. Viseu).