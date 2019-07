Santa Clara bate Sporting Ideal em jogo particular

O Santa Clara, da Liga NOS, bateu esta quinta-feira o Sporting Ideal por 2-0, em jogo particular, disputado em Ponta Delgada.Os golos da partida foram marcados por Zé Manuel, aos 33 minutos, e Osama Rashid, aos 84, este de grande penalidade.No total, o treinador do Santa Clara, João Henriques, usou 23 jogadores no particular frente à equipa que milita no Campeonato de Portugal.De fora ficaram apenas Anderson Carvalho, ainda a recuperar de lesão, João Lucas, Bruno Lamas e Evouna.O Santa Clara arranca a Liga NOS recebendo o Famalicão a 10 de agosto.