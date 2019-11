Santa Clara-Benfica vai ter lotação esgotada

A receção do Santa Clara ao Benfica (este sábado, às 18h00) está a gerar muita expectativa e vai ter lotação esgotada. A venda de bilhetes decorre a bom ritmo e a perspectiva dos responsáveis do emblema açoriano é que o Estádio de São Miguel vai ter os quase 14 mil lugares todos preenchidos.





O Benfica, que lidera a Primeira Liga com 27 pontos, sabe que é proibido escorregar, uma vez que tem o rival FC Porto a dois pontos de distância. O Santa Clara está no 8º lugar, com 13 pontos.