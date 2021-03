Santa Clara com duas baixas para Tondela

Daniel Ramos não poderá contar com Júlio Romão e Cryzan para a partida frente ao Tondela. O médio continua de fora devido a uma lesão grave no joelho direito, enquanto o avançado recupera de um problema muscular, contraído na partida com o Sporting, no dia 5 deste mês.





Por outro lado, Anderson Carvalho, que cumpriu um jogo de castigo diante do Portimonense, volta às opções do técnico e pode mesmo regressar ao onze para o lugar de Nené. Esta deverá ser a única alteração.