Santa Clara contrata extremo brasileiro Jean Patric

O extremo brasileiro Jean Patric, que jogava no Académico de Viseu, vai alinhar no Santa Clara, nas próximas duas épocas, anunciou esta quinta-feira o clube da Liga NOS.

Em comunicado, a equipa açoriana informou "que chegou a acordo com o atleta Jean Patric Lima dos Reis para a celebração de um contrato profissional para as próximas duas temporadas".

Nas primeiras declarações como jogador do Santa Clara, Jean Patric destacou expressou a sua "felicidade ao chegar à Liga NOS", depois de uma época no Académico de Viseu.

"A adaptação ao futebol português foi até mais rápida do que esperava, porque tem muita diferença entre futebol brasileiro e europeu, mas a adaptação correu bem, melhor do que o esperado", assinalou o jogador, em declarações ao clube açoriano.

Segundo avança o Santa Clara, o "virtuoso extremo brasileiro de 23 anos" somou 28 partidas e seis golos marcados ao serviço do Académico de Viseu, tendo antes passado pelos brasileiros do São Paulo e América RC, o Septemvri Sofia (Bulgária), Zaria Balti (Moldávia).

Depois de Gustavo Viera, Jean Patric é a segunda contratação para a próxima época clube açoriano, que será liderado em 2020/21 pelo treinador Daniel Ramos.

Confirmadas estão as saídas de Mamadu, Zé Manuel, César e de Francisco Ramos do plantel que terminou a Liga NOS em nono lugar, com 43 pontos.