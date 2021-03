Santa Clara converte quilómetros percorridos pelos jogadores em alimento para animais

Os quilómetros percorridos pelos jogadores do Santa Clara na partida frente ao Portimonense, disputada no último sábado, serão convertidos em quilos de alimento para animais, anunciou esta segunda-feira o clube açoriano através das suas redes sociaisi. A doação, de acordo com o anúncio do clube, será feita à Associação Cantinho Animais dos Açores, onde cada quilómetro percorrido será convertido em 1kg de comida animal.





Quilómetros Sociais



