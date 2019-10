Santa Clara cria regulamento para evitar especulação de bilhetes

O Santa Clara criou um novo regulamento para limitar o número de bilhetes que cada sócio e não sócio pode adquirir para os jogos no Estádio de São Miguel. O objetivo desta medida é evitar os problemas registados na época passada, no jogo com o Benfica, em que houve sócios a comprarem centenas de bilhetes na sede do clube para vender a terceiros.

Com o novo regulamento, cada associado poderá comprar no máximo quatro bilhetes: um a preço de sócio e três a preço de não sócio. Ficou definido que os associados com bilhete de época têm privilégio na compra de bilhetes. Aqueles que não tiverem adquirido um lugar anual apenas podem comprar o bilhete no segundo dia da venda ao público.

A partir do terceiro dia, a bilheteira é aberta ao público, sendo que a venda está limitada a dois bilhetes por pessoa. O novo regulamento foi aprovado pela administração da SAD e será testado na receção ao Benfica, marcada para 9 de novembro.