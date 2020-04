Santa Clara dá férias ao plantel para os jogadores "recarregarem baterias"

Os jogadores do Santa Clara estão de férias até 20 de abril para "recarregarem baterias junto das famílias", numa altura em que a I Liga de futebol está suspensa devido à covid-19, disse hoje o administrador da SAD.

"Sentimos que, nesta fase, era importante os atletas recarregarem baterias junto das famílias para estarem mais aptos para quando for autorizado o regresso aos treinos", avançou à agência Lusa Diogo Boa Alma, administrador da SAD.

Segundo a formação açoriana, a pausa, que teve início no passado domingo, servirá para trazer "equilíbrio mental e físico" aos atletas, uma vez que a maioria das famílias dos jogadores se encontra na região.

Para Boa Alma, além da "questão mental", a justificação para as férias deve-se ao cansaço sentido pelos atletas devido à "forte carga física" dos treinos em casa.

"Nós temos tentado manter todas as rotinas que eram normais até ao surgimento desta pandemia", explicou o também diretor desportivo do clube.

Até às férias, num dia de treino em casa, os jogadores do Santa Clara tomavam o pequeno almoço à hora "que faziam habitualmente" antes da pandemia e respondiam a um questionário da equipa técnica sobre a "qualidade do descanso e do sono".

Seguia-se um "treino em conjunto" através de uma plataforma que permite "monitorizar e ministrar o treino" e possibilita o "contacto virtual" entre os jogadores, o que fomenta o "espírito de grupo", assinala Boa Alma.

No final do dia, os jogadores responderiam a outro questionário para saber como se sentiram "durante e após o treino".

Diogo Boa Alma mostrou-se ainda confiante que será possível "disputar as jornadas que faltam" da 1ª Liga de futebol até ao "final de julho", um cenário que traria "inúmeras vantagens" desportivas e financeiras.

"Desportivamente, será obviamente a decisão mais justa e a que não acarreta dificuldade na definição dos representantes nacionais nas provas europeias, e também no que toca a subidas e descidas", aponta Boa Alma.

O dirigente do clube insular refere que o retomar das competições iria impedir um "impacto negativo" nas finanças dos clubes, mas frisa que será necessário "aguardar" pela decisão das "entidades competentes".

"Na parte financeira, minimiza, e muito, o impacto negativo nas contas dos clubes e nas repercussões em todos os trabalhadores. Ainda assim, sabemos que os campeonatos só vão regressar se obtivermos um parecer positivo por parte das entidades competentes", releva.

Em 12 de março, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional deliberou a suspensão do principal campeonato português devido à pandemia da covid-19, à semelhança do que aconteceu em outras ligas europeias e nas diferentes modalidades.

Até à suspensão da competição, o Santa Clara encontrava-se em nono lugar com 30 pontos.

