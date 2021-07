Santa Clara derrota Moreirense em jogo de preparação

O Santa Clara venceu, esta quarta-feira, o Moreirense por 3-0, em jogo de preparação para a nova temporada, disputado à porta fechada no Complexo Desportivo de Fão, em Esposende, informaram os dois clubes.

João Afonso, aos 51 minutos, e os brasileiros Cryzan, aos 60, e Lincoln, aos 68, apontaram os golos do quarto embate de pré-época dos açorianos, depois de nulos diante de Feirense e Varzim e uma derrota com o Gil Vicente (2-1).

O treinador Daniel Ramos fez alinhar o guarda-redes Marco Pereira, os defesas Rafael Ramos, João Afonso, Mikel Villanueva e Mansur, os médios Anderson Carvalho, Hidemasa Morita e Lincoln e os avançados Carlos Júnior, Allano e Cryzan.

O Santa Clara termina na quinta-feira o estágio, que decorre desde 6 de julho, em Penafiel, tendo em vista a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, na qual vai defrontar os macedónios do Shkupi ou os kosovares do Llapi, em 22 e 29 de julho.

Já o Moreirense fará a estreia competitiva em 2021/22 no estádio do Penafiel, da 2.ª Liga, em 25 de julho, em jogo da primeira fase da Taça da Liga, tendo já derrotado na pré-época Paços de Ferreira (1-0) e Penafiel (2-1) e perdido com o Sp. Braga (4-0).

Os minhotos não divulgaram o onze utilizado pelo técnico João Henriques, referindo apenas que todos os atletas disponíveis foram utilizados, à exceção de Pedro Amador, Nikola Jambor e Derik Lacerda, envolvidos em trabalho com o departamento médico.

O Moreirense iniciou na segunda-feira o estágio de pré-época, que se prolonga até domingo, em Ofir, no concelho de Esposende.