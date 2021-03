Santa Clara discute alteração de emblema em assembleia-geral

Os sócios do Santa Clara vão reunir-se em 26 de março, em assembleia-geral, para discutir uma proposta da direção para alterar o emblema do clube açoriano, anunciou esta sexta-feira a formação da Liga NOS.

Na convocatória, lê-se que a reunião irá contar com um ponto único na ordem de trabalhos: a "discussão e votação da proposta da direção" para a alteração dos estatutos, de modo a permitir a alteração do emblema do clube.

Em causa está uma proposta da direção liderada por Rui Cordeiro para a criação de um novo emblema.

O emblema proposto pela direção do Clube Desportivo Santa Clara (CDSC) baseia-se num brasão, que ostenta a bandeira dos Açores e onde predominam as cores vermelho e preto.

No centro do emblema proposto, encontra-se um animal (uma fusão entre um milhafre e um leão), um "símbolo da união do passado", uma vez que a primeira imagem do clube ostentava um leão.

"A elaboração de um novo emblema é assim fundamental para a afirmação do CDSC no futebol nacional e internacional. Uma marca que represente os ideias, objetivos e missão do clube", lê-se na proposta da direção dos açorianos.

Atualmente, o emblema do Santa Clara é idêntico ao do Benfica, uma vez que nos anos 60 os açorianos tornaram-se uma filial do clube da Luz e, apesar de o Santa Clara já não ter ligações formais ao Benfica, o emblema manteve-se.

Em 13 de setembro, foi anunciado que o Santa Clara, criara uma comissão para a alterar o símbolo do clube, uma alteração "fundamental" para a equipa açoriana ter uma "marca própria" e se "emancipar" de emblemas semelhantes.

"Foi eleita uma comissão para alteração do símbolo, que é um aspeto fundamental, no sentido de virar o Santa Clara para o futuro, um Santa Clara cada vez mais com uma marca própria, uma identidade própria e a representar cada vez mais e melhor os Açores", disse então o presidente da equipa açoriana, Rui Cordeiro.

Hoje, o Santa Clara vai defrontar o líder Sporting no estádio de Alvalade, às 20:45, em jogo da 22.ª jornada da I Liga de futebol.