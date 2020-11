Santa Clara emite esclarecimento sobre buscas da PJ

O Santa Clara emitiu esta segunda-feira um esclarecimento sobre o facto de as instalações da SAD do clube estarem a ser alvo de buscas por parte de elementos da PJ, confirmando a operação e disponibilizando-se a colaborar.





"Desde o primeiro momento, disponibilizamo-nos a fornecer toda a informação requerida, colaborando ativa e serenamente com as demais entidades para o esclarecimento cabal de toda esta situação", refere o comunicado divulgado.Esta manhã a Procuradoria-Geral da República confirmou a realização de 29 buscas em vários locais do país "no âmbito de investigações dirigidas pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP): "oito domiciliárias; uma, a uma fundação; seis, a instalações de três sociedades desportivas; nove, a outros tipos de sociedade; - três, a dois clubes desportivos; e duas, a dois escritórios de advogados".Segundo avançou a revista Sábado , o Benfica é o outro clube envolvido nas buscas da PJ."A Santa Clara Açores, Futebol S.A.D vem pelo presente esclarecer o seguinte:-Neste momento, decorrem operações de recolha de informação por elementos da equipa deinvestigação da Polícia Judiciária nas instalações da Santa Clara Açores, Futebol S.A.D.-Mais informamos que, desde o primeiro momento, disponibilizamo-nos a fornecer toda ainformação requerida, colaborando ativa e serenamente com as demais entidades para oesclarecimento cabal de toda esta situação."