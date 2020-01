Santa Clara empresta Bruno Lamas ao Khorfakkan Sports

O Santa Clara anunciou esta quarta-feira que irá emprestar o jogador Bruno Lamas ao Khorfakkan Sports&Cultural Club, dos Emirados Árabes Unidos, até ao final da época.

"A Santa Clara Açores, Futebol S.A.D informa que chegou a acordo com o Khorfakkan Sports&Cultural Club para a cedência, a título temporário, do passe do atleta Bruno José Pavani Lamas até 30 de junho de 2020", lê-se na nota de imprensa divulgada pelo clube açoriano.

Na época passada, Lamas foi uma das principais figuras do conjunto açoriano, tendo feito um total 36 jogos, em que apontou três golos.

Na presente temporada, perdeu a titularidade, mas ainda registou 18 participações e um golo marcado.

O médio brasileiro de 25 anos ingressou no Santa Clara na temporada 2018/19 proveniente do Leixões, onde tinha estado quatro épocas.

Esta é a terceira saída do plantel insular neste mercado de inverno, após Pablo Lima ter sido emprestado ao Guarani e do guarda-redes João Lopes ter regressado à Portuguesa, ambas equipas brasileiras.

No sentido inverso, a equipa açoriana já assegurou duas transferências neste mercado de transferências: o avançado de 23 anos Cryzan Barcelos, ex-Atlético Paranaense, e o médio atacante Costinha, de 27 anos, proveniente do Desportivo de Chaves.

O Santa Clara está na 14.ª posição, com 17 pontos, e vai defrontar o Famalicão no próximo domingo, dia 26, no início da segunda volta do campeonato.

