Santa Clara empresta Lucas Marques e Pineda ao Estoril até final da época

O Santa Clara, da Liga NOS, vai emprestar os jogadores Lucas Marques e Dennis Pineda até ao final da temporada ao Estoril Praia, da 2.ª Liga, anunciou este sábado o clube açoriano.

"A Santa Clara Açores Futebol, S.A.D informa que chegou a acordo com o Estoril Praia - Futebol S.A.D para a cedência, a título temporário, dos passes dos atletas Dennis Omar Pineda Torres e Lucas Marques de Oliveira até junho de 2020", anunciou a formação insular numa nota de imprensa.

Os atletas, ambos com 24 anos, não faziam parte das escolhas de João Henriques e vão passar a estar às ordens do técnico "canarinho" Pedro Duarte até final da época.

Dennis Pineda, internacional salvadorenho, chegou ao Santa Clara na temporada 2016/17, por empréstimo do Turín Fesa, do El Salvador, tendo feito nessa época 34 jogos e apontado três golos.

Nas duas épocas seguintes, 2017/19 e 2018/19, o médio cumpriu 29 e 15 jogos, respetivamente, ao passo que na presente época marcou presença em sete partidas.

Lucas Marques chegou aos Açores na temporada 2018/19, depois de passagens pelas equipas brasileiras do Figueirense, Vitória, Chapecoense, Lajeadense e Internacional.

O médio brasileiro nunca se conseguiu afirmar na formação açoriana, tendo feito cinco jogos em cada uma das épocas com o emblema dos insulares.

Com estas saídas, já são sete os jogadores que abandonaram o Santa Clara neste "mercado de inverno": Malick saiu para o Nacional por empréstimo, Stephens rumou ao CD Universitário (Panamá), Pablo Lima foi emprestado ao Guarani (Brasil), João Lopes regressou à Portuguesa (Brasil) e Bruno Lamas seguiu para Khorfakkan Sports (Emirados Árabes Unidos) por empréstimo.

Já o Estoril Praia viu Ricardo Tavares sair para a Oliveirense, Helerson Nascimento regressou ao Botafogo (Brasil) e Lucas Taylor seguiu para a Ucrânia para o Dnipro.

O Estoril é o sétimo classificado da II Liga, com 25 pontos, e vai receber o Benfica B na próxima segunda-feira, dia 27, na 18ª. Jornada do segundo escalão.

O Santa Clara é o atual 14.º da I Liga, com 17 pontos, e joga no domingo em casa do Famalicão, terceiro classificado, no início da segunda volta do principal campeonato português.