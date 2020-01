Santa Clara empresta Pablo Lima aos brasileiros do Guarani

O Santa Clara, da Liga NOS, vai emprestar o extremo Pablo Lima até final da época ao Guarani, da segunda divisão brasileira, anunciou esta quarta-feira o clube açoriano.

O jogador brasileiro regressa assim ao clube no qual fez a formação e de onde saiu em 2012, um clube que terminou a última edição da segunda divisão no 13.º posto.

Pablo não era opção para o treinador João Henriques, tendo feito apenas um jogo esta temporada, na derrota da formação açoriana frente ao Desportivo de Chaves por 1-0, em jogo da Taça da Liga.

O atleta, de 27 anos, chegou ao Santa Clara no mercado de 'inverno' da temporada 2018/19, proveniente do Coritiba, onde estava por empréstimo do Atlético Mineiro.

Na metade da época passada em que esteve no clube insular, o extremo cumpriu 12 jogos.

Pablo Lima também passou pelo Monte Azul, Oeste, CRB, do Brasil, e pelo Vegalta Sendai, do Japão.

O Santa Clara já assegurou duas transferências neste mercado de transferências: o avançado de 23 anos Cryzan Barcelos, ex-Atlético Paranaense, e o médio atacante Costinha, de 27 anos, proveniente do Desportivo de Chaves.

O Santa Clara é o atual 15.º classificado na Liga, com 14 pontos, a única competição em que está inserido, após as eliminações na Taça de Portugal e na Taça da Liga.

No próximo jogo, marcado para 4 de janeiro, os açorianos deslocam-se ao reduto do Desportivo das Aves, lanterna-vermelha do campeonato, com seis pontos.