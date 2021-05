Santa Clara está licenciado para a Europa

Está concluído o processo de licenciamento do Santa Clara para poder participar nas competições europeias em 2021/22. O presidente da SAD, Rui Cordeiro, garantiu que o clube conseguiu cumprir com todas as exigências. “É mais uma prova do trabalho de excelência que temos realizado. Temos um clube cada vez mais preparado face às exigências do futebol profissional. É um momento histórico e que deve encher de orgulho os adeptos”, destacou o dirigente.