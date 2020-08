Santa Clara goleia Penafiel no primeiro jogo de preparação

O Santa Clara goleou esta sexta-feira o Penafiel por 4-0, no Estádio 25 de Abril, naquele que foi o primeiro dos cinco jogos de preparação do conjunto orientado por Daniel Ramos no estágio em Vila Meã, que decorre até 5 de setembro.





Jean Patric, Carlos Júnior, André Mesquita e Thiago Santana apontaram os golos da equipa açoriana, que volta a jogar este domingo frente ao Nacional, desta feita no Municipal da Vila Meã.