Santa Clara iniciou nova temporada com exames médicos

O Santa Clara iniciou esta terça-feira a nova temporada futebolística 2021/22 com os habituais exames médicos, estando o primeiro treino de campo marcado para a próxima quinta-feira de manhã.

Os dois primeiros dias da nova época do conjunto açoriano serão marcados pela realização de vários exames médicos, como análises ao sangue e à urina, a realização de provas de esforço, de radiografias do tórax, de ortopantomografias e ecocardiogramas.

O primeiro treino está agendado para quinta-feira às 10:00 locais (menos uma hora do que no continente), estando marcada uma conferência do treinador Daniel Ramos para as 9:45 no estádio de São Miguel.

Os jogadores Mikel Villanueva e Fábio Cardoso, que tem sido associado a uma possível transferência para o FC Porto, são os únicos que têm autorização para se juntar mais tarde aos trabalhos da equipa.

Para a nova temporada, os açorianos asseguraram a contratação de Bouldini (proveniente da Académica) e de Paulo Henrique (ex-Penafiel).

No sentido inverso, abandonaram o clube os jogadores Diogo Salomão, Lucas Marques, Ukra e João Lucas, uma vez que o clube decidiu não renovar o contrato aos quatro futebolistas.

A temporada 2021/22 vai marcar a estreia do antigo olheiro dos ingleses do Manchester United João Ferreira como novo diretor desportivo do Santa Clara.

O Santa Clara conseguiu na época 2020/21 a melhor pontuação de sempre da equipa na I Liga de futebol, alcançando o sexto lugar, que lhe permite disputar a qualificação para a Liga Conferência Europa.

O Santa Clara vai defrontar na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa o vencedor do embate entre os macedónios do Shkupi e os kosovares do Llapi, em 22 e 29 de julho, ditou o sorteio.

A formação açoriana estreia-se na edição inaugural da prova como visitante, em 22 de julho, recebendo, uma semana depois, em Ponta Delgada, o segundo jogo, no dia 29 de julho.