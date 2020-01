"Santa Clara Leaks": Açorianos anunciam reforço a custo zero de forma... alternativa

O Santa Clara contratou o francês Pierre Sagna por uma época e meia, a custo zero, após o jogador ter rescindido contrato com os gregos do Panetolikos, anunciou esta quinta-feira o clube açoriano.

"A Santa Clara Açores, Futebol S.A.D informa que chegou a acordo com o atleta Pierre Sagna para a celebração de um contrato vigente para a próxima temporada e meia", informou o clube açoriano, em nota de imprensa.

O Santa Clara destaca que se trata de um lateral-direito com passagens por clubes portugueses e que se "evidencia pela sua inesgotável capacidade física".

O jogador francês, de 29 anos, cumpriu 18 jogos e marcou um golo na presente temporada, mas neste mês de janeiro rescindiu contrato com a equipa que ocupa o penúltimo lugar da primeira divisão grega.

Sagna regressa a Portugal, depois ter saído em 2018/19 do Belenenses SAD. Antes da chegada ao Jamor, Sagna passou quatro épocas no Desportivo de Chaves (de 2011/12 a 2014/15) e três ao serviço do Moreirense (de 2015/16 a 2017/18).

Além de Sagna e do regresso do emprestado Rodolfo, a equipa açoriana já assegurou outras duas contratações no 'mercado de inverno': o avançado Cryzan Barcelos, ex-Atlético Paranaense, e o médio ofensivo Costinha, proveniente do Desportivo de Chaves.

O Santa Clara é o atual 12.º classificado da Liga NOS, com 20 pontos, e joga no sábado frente ao Paços de Ferreira, nos Açores, em jogo a contar para a 19.ª jornada.