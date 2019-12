Santa Clara motivado para vencer o Marítimo

O Santa Clara quer vencer o Marítimo para quebrar dois registos negativos: os açorianos estão numa sequência de cinco jogos sem ganhar na Liga e nunca conseguiram vencer nos Barreiros.

Será com a motivação de inverter este ciclo e retomar o caminho da tranquilidade que o Santa Clara vai entrar em campo. João Henriques aproveitou a semana para motivar a equipa e, na antevisão ao jogo, assegurou que os jogadores estão confiantes. O treinador espera, no entanto, um adversário atrevido no ataque. "Nunca vi as equipas do José Gomes jogarem com uma linha de cinco atrás, na expectativa. Espero um Marítimo a discutir o resultado: se teve essa coragem contra o Benfica, na Luz, em casa, contra o Santa Clara, também vai ter", frisou.