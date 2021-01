Santa Clara multado após queixa do Benfica por "irregularidade relativa aos balneários"

O Santa Clara foi esta terça-feira multado em 561 euros pelo Conselho Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por "irregularidade relativa aos balneários" no jogo com o Benfica.





O castigo aplicado ao emblema açoriano teve por base uma queixa por parte do Benfica relativa ao estado em que o balneário destinado às águias se encontrava no momento em que a formação encarnada chegou ao Estádio do Santa Clara."Na chegada dos Delegados da Liga ao estádio, três horas antes do início do jogo, foram chamados pelos funcionários do Benfica e constataram que o balneários da equipa visitante não estava limpo nem higienizado, apresentava chão sujo, máscaras usadas no chão, pó e garrafas de água nas prateleiras", pode ler-se no relatório do árbitro que surge nos Processos Sumários.O mesmo se fez sentir no balneário dos árbitros da partida. "Os Delegados da Liga constataram também que o balneário do árbitro se encontrava sujo e sem ser higienizado, com nódoas de café na mesa, chávena e garrafas de águas nas prateleiras e chão sujo", como também é possível ler no documento publicado esta terça-feira pelo CD.