Santa Clara oficializa contratação de Rui Costa

O Santa Clara confirmou a contratação do avançado, Rui Costa, proveniente do Deportivo da Corunha. Aos 24 anos, Rui Costa, regressa ao futebol português após uma experiência no Alcorcón e Deportivo.





O antigo jogador do Varzim e Famalicão, que passou ainda pelo Portimonense e FC Porto B, assinou um contrato por dois anos e meio. A administração da SAD do Santa Clara considera que Rui Costa é "um avançado extremamente inteligente na movimentação e ocupação táctica, dotado de uma capacidade de finalização assinalável".Rui Costa chega para colmatar a vaga criada com a transferência de Thiago Santana para o Japão.