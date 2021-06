Santa Clara oficializa renovação de Diogo Motty

Diogo Motty, que na época passada esteve emprestado ao Mirandela, do Campeonato de Portugal, renovou contrato com o Santa Clara para as próximas três temporadas, anunciou esta terça-feira o clube da I Liga.

"A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o atleta Diogo Ramos Motty para a renovação do vínculo contratual vigente para as próximas três temporadas", revela esta terça-feira o Santa Clara.

Em comunicado, o clube açoriano considera que Motty, de 21 anos, foi um dos "destaques" da última edição do Campeonato de Portugal, ao ter apontado cinco golos em 27 jogos.

"Trata-se de um extremo veloz, dotado de uma capacidade técnica assinalável, capaz de desmontar estruturas defensivas com a sua irreverência e imprevisibilidade", afirma o Santa Clara.

Citado pelo departamento de comunicação da equipa açoriana, o jogador reforçou a vontade de vestir a camisola dos açorianos: "O Santa Clara é o clube do meu coração. Quero continuar a trabalhar para que um dia possa voltar a vestir esta camisola", afirmou.

De 2009/10 a 2016/17, Diogo Motty representou o Santa Clara nos vários escalões de formação, tendo sido depois emprestado ao Desportivo de São Roque e ao Águia, equipas da ilha de São Miguel.

Em 2019/20, Motty foi emprestado ao Benfica de Castelo Branco, do Campeonato de Portugal, escalão onde permaneceu na época seguinte, ao serviço do Mirandela, novamente por empréstimo.

O Santa Clara conseguiu na época 2020/21 a melhor pontuação de sempre da equipa na I Liga de futebol, alcançando o sexto lugar, que lhe permite disputar a qualificação para a Liga Conferência Europa.