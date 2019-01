Santa Clara oficializa renovação do treinador João Henriques

O Santa Clara prolongou o contrato com o treinador João Henriques até 2020, anunciou esta sexta-feira o clube que alinha na Liga NOS.O Santa Clara "deu um voto de confiança" à equipa técnica liderada por João Henriques, realçando o "histórico nono lugar" alcançado pela equipa no final da primeira volta do campeonato.Para além de João Henriques, a restante equipa técnica também "acordou renovação" até ao final da próxima temporada com o clube açoriano.Após 17 jogos na Liga NOS, o Santa Clara, que tem como objetivo principal a manutenção no escalão principal, ocupa a nona posição, com 21 pontos, oito acima da zona de despromoção.