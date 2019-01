Santa Clara quer "limpar imagem" e voltar às vitórias frente ao Feirense

O treinador do Santa Clara quer regressar às vitórias frente ao Feirense e "limpar a imagem" do último jogo, em que a equipa perdeu em casa com o Tondela por 2-1."A nossa filosofia tem sido sempre a mesma, sempre que desperdiçamos pontos em casa temos de os ir buscar fora. Nós sabemos que não fizemos um bom jogo com o Tondela e desperdiçámos uma oportunidade de amealhar mais pontos", disse João Henriques.Na conferência de imprensa de antevisão do encontro, realizada no Estádio de São Miguel, o técnico afirmou que, desta forma, a equipa vai à procura de "retificar aquilo" que não fez bem no último jogo, para "limpar um bocadinho" a imagem deixada.O técnico da equipa de Ponta Delgada reconheceu, no entanto, que será um jogo de "elevado grau de dificuldade", tendo em conta que o Feirense quer recuperar pontos e alcançar maior "tranquilidade"."A equipa do Feirense está à procura de dar uma viragem no rumo, teve um agosto muito bom, elogiado por todos, e depois mais irregular até a esta altura e nós temos de tentar ser exatamente o que também fomos para trás, uma equipa forte e pragmática fora de casa. Estamos preparados para isso, sabemos bem que é o Feirense, é um campo extremamente difícil para qualquer adversário. Até porque há bem pouco tempo atrás era uma das melhores defesas da Europa", lembrou.Apesar do panorama, João Henriques quer que a equipa volte ao registo anterior ao jogo com o Tondela, que "não agradou a ninguém", apesar da equipa ter baixas em quase todos os setores."Estamos numa altura em que, com as saídas e os castigos, estamos limitados a um grupo mais reduzido", admitiu o treinador, acrescentando: "Vamos para Santa Maria da Feira com os disponíveis".O técnico da equipa insular referiu ainda alguma "oscilação em termos emocionais" em jogadores, devido a notícias que dão conta de possíveis transferências, realçando que por isso "este é um mês complicado" e é fundamental "trazer os três pontos" de Santa Maria da Feira.João Henriques já não conta com Fernando, que rumou ao FC Porto, e também não pode apresentar os lesionados Thiago Santana, Pineda, Marco e Alfredo Stephens e o castigado César. Por seu lado, Osama Rashid está na Taça da Ásia com o Iraque e os reforços Lucas Marques e Guilherme Schettine aguardam certificados.O jogo Feirense Santa Clara, para a 16.ª jornada da Liga NOS, realiza-se no domingo, pelas 15 horas, no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.