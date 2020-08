Santa Clara quer limpar o passivo da SAD em 5 anos

O Santa Clara quer limpar o passivo da SAD, que ronda os 8 milhões de euros, no prazo de cinco anos. O objetivo foi apresentado pelo presidente Rui Cordeiro durante a divulgação dos equipamentos para 2020/21.

A estratégia negocial passa por amortizar a dívida, através da obtenção de receitas extraordinárias com a venda de jogadores. Nos últimos anos a formação açoriana já conseguiu vender Kaio ao Krasnodar (3,5 milhões de euros) e Fernando Andrade ao FC Porto (1,2), existindo a perspetiva de a SAD realizar mais um bom encaixe financeiro com as transferências de Zaidu e Fábio Cardoso. Após dois anos na 1ª Liga, segue-se o repto financeiro. “Acreditamos que é possível cumprir o objetivo em cinco anos. Será um exemplo único no futebol português”, frisou o dirigente.